Son Dakika Haberleri: Şehit babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Şehit babası trafik kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde şehit babası Zeki Avcı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Şehit babası trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde şehit babası Zeki Avcı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Çivril ilçesinde meydana geldi. Zeki Avcı'ya (65) Galericiler Sitesi Mevkii'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ali E., idaresindeki 20 LG 060 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Avcı'nın kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası gözaltına alınan Ali E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
OĞLUNU 1993'TE ŞEHİT VERDİ
Öte yandan, trafik kazasında hayatını kaybeden Zeki Avcı'nın oğlu Piyade Er Gökhan Avcı'nın 1992 yılında Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın düzenlediği silahlı saldırı sonucu şehit olduğu öğrenildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:48 Kaynak: DHA
Çivril, Zeki Avcı, Güncel
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