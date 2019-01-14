Son Dakika Haberleri: Şehit Babası Vefat Etti

Şehit Babası Vefat Etti

26 dakika önce

Şırnak'ta görev yaptığı sırada 1994 yılında yaşanan çatışmada şehit olan Er Ali Çatal'ın Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan babası Osman Çatal yaşamını yitirdi.

Şehit Babası Vefat Etti, System.String[]
Şırnak'ta görev yaptığı sırada 1994 yılında yaşanan çatışmada şehit olan Er Ali Çatal'ın Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan babası Osman Çatal yaşamını yitirdi.

1994 yılında Şırnak'taki Maden Ekizce Jandarma Tabur Komutanlığında görev yaptığı sırada çıkan çatışmada şehit olan Korkutelili Er Ali Çatal'ın babası Osman Çatal dün yaşamını yitirdi. Çatal, ilçeye bağlı Taşkesik Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Çatal'ın yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:51 Kaynak: İHA

Antalya, Şırnak, 3. Sayfa
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