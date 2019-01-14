Şehit Babası Vefat Etti
26 dakika önce
Şırnak'ta görev yaptığı sırada 1994 yılında yaşanan çatışmada şehit olan Er Ali Çatal'ın Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan babası Osman Çatal yaşamını yitirdi.
Şırnak
'ta görev yaptığı sırada 1994 yılında yaşanan çatışmada şehit olan Er Ali Çatal'ın Antalya
'nın Korkuteli
ilçesinde yaşayan babası Osman Çatal yaşamını yitirdi.
1994 yılında Şırnak'taki Maden
Ekizce Jandarma
Tabur Komutanlığında görev yaptığı sırada çıkan çatışmada şehit olan Korkutelili Er Ali Çatal'ın babası Osman Çatal dün yaşamını yitirdi. Çatal, ilçeye bağlı Taşkesik Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Çatal'ın yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:51 Kaynak: İHA
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