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Şehit babası Yangöz: "Şehidin kanı yerde kalmayacak" - Son Dakika

Şehit babası Yangöz: "Şehidin kanı yerde kalmayacak"

26.01.2022 14:23
Şehit babası Yangöz: "Şehidin kanı yerde kalmayacak"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada 2 tanık dinlenirken tutuklu sanık Fatih Özturan'ın avukatı olmadığı için savunması alınamadı. Tutuksuz sanık Efe Özturan ise duruşmaya katılmadı.

16 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ekipler takip ettikleri otomobili, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta durdurdu. Araç içerisindeki şüpheliler, burada polise silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda polis memurları Ercan Yangöz ile Abdulkadir Doğan yaralandı. Durumu ağır olan Yangöz, Acıbadem Hastanesi'ne, Abdulkadir Doğan da Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ercan Yangöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Cenazesi, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde toprağa verildi. Polisi şehit eden 47 yaşındaki Fatih Özturan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede saldırgan Fatih Özturan hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıldan 40 yıla kadar hapis, Özturan'ın oğlu hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği suçlamasıyla gerekçesiyle 28 yıldan 40 yıla kadar hapsi istendi.

DAVA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Davanın ilk duruşması Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları, müşteki polisler, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ve yakınları ile şehit polisin meslektaşları katıldı.

Duruşmada 2 tanık dinlendi. Cezaevinde bulunan katil zanlısı Fatih Özturan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı fakat avukatı olmadığı için savunması alınamadı. Fatih Özturan'ın oğlu tutuksuz sanık Efe Özturan ise duruşmaya katılmadı. İlk duruşmada katil zanlısı Fatih Özturan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, dava 16 Şubat tarihine ertelendi.

"ŞEHİDİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Acılı baba Şahin Yangöz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada şehidin kanının yerde kalmayacağını ifade ederek şöyle dedi:

"Herhangi bir gelişme yok. Efe Özturan şu anda serbest. Onun yakalanmasını talep ettik. Diğer sanık gelmedi, Efe Özturan tahliyesinde İstanbul'da diye adres vermiş ama İstanbul'daki adresinde bulunamadı. Şu anda Bafra'da olduğu söylendi avukatı tarafından. Duruşma 16 Şubat'a ertelendi. Diğer tutuklu sanığın tutukluluğu devam ediyor. Biz hakkımızı arayacağız, adalet er ya da geç yerini bulacak. Şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır. Buna inanıyorum" dedi.

"2 TANIK DİNLENDİ"

Yangöz ailesinin avukatı Kazım Özsoy, duruşmada sadece 2 tanığın dinlendiğini dile getirerek şu bilgileri aktardı:

"Bir sanığın tutukluğunun devamına, diğer sanığın tutuklanması yönünde taleplerimizi bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar verildi. Durum bu. Duruşma 16 Şubat tarihine ertelendi. Alınan ifadelerindeki adreslerin dışında bir adrese bugün yer değiştirdiğini öğrendik. Tutuksuz sanığın bir sonraki celsede bulunmasını talep ettik. Tutuklu sanık herhangi bir beyanda bulunmadı çünkü avukatı yoktu zaten savunması alınamazdı" diye konuştu.

(Hamdi Yörür/İHA)

Şehit babası Yangöz: Şehidin kanı yerde kalmayacak
Şehit babası Yangöz: Şehidin kanı yerde kalmayacak
Şehit babası Yangöz: Şehidin kanı yerde kalmayacak
Şehit babası Yangöz: Şehidin kanı yerde kalmayacak
Şehit babası Yangöz: Şehidin kanı yerde kalmayacak
Şehit babası Yangöz: Şehidin kanı yerde kalmayacak

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Bodrum, Muğla, Fatih, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit babası Yangöz: 'Şehidin kanı yerde kalmayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit babası Yangöz: "Şehidin kanı yerde kalmayacak" - Son Dakika
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