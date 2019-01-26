Son Dakika Haberleri: Şehit Babası Yaşar Yıldız: Devlet Hep Yanımızda

Şehit Babası Yaşar Yıldız: Devlet Hep Yanımızda

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 1999 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yaşar Yıldız'ın babası Yaşar Yıldız, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu'na makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit Babası Yaşar Yıldız: Devlet Hep Yanımızda, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 1999 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yaşar Yıldız'ın babası Yaşar Yıldız, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu'na makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit babası Yaşar Yıldız, yaptığı açıklamada, "Bizi hiç yalnız bırakmayan ve devlet hep yanınızda diyen kaymakamımıza teşekkür ziyaretinde bulunmak istedim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Hamurköy'lü Şehidimiz Yaşar Yıldız'ın Baba'sı Yaşar Amcamız ve Kardeşi Kamil abimiz bizi ziyarete gelmişler. Şehit aileleri bizlere kahraman şehitlerimizin birer emanetidir. Onların her zman yanındayız. Devletin imkanlarıyla her türlü sorunlarında elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Fırsat buldukça evlerinde onları ziyaret ediyoruz. Onlarda bugün iadei ziyaret yapmak istemişler. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Dumlupınar, Hakkari, Kütahya, Yaşam
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