Şehit babasına yanlışlıkla 'yakalama' kararı - Son Dakika

ORDU'da, 8 yıl önce karıştığı olayla ilgili yargılandığı davada aldığı hapis cezasını, denetimli serbestlik tedbiriyle çeken şehit babası Kenan Altuntaş (50), hakkında 'yakalama' kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Altuntaş hakkındaki önceki yakalama kararının kaldırılmadığı anlaşıldı. Kendisinin 'Pardon' denilerek serbest bırakıldığını söyleyen Altuntaş, "Bu haksızlığı yapanlar için gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

Hakkari Şemdinli'de 2,5 yıl önce PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlendiği saldırıda, oğlu Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş (24) şehit olan Kenan Altuntaş, Ordu Aybastı'da 8 yıl önce karıştığı olayla ilgili 'darp' ve 'hakaret' suçlamalarıyla yargılandı. Dava kapsamında 2 yıl 1 ay hapis kararı Yargıtay tarafından onanınca Altuntaş, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasını çekmeye başladı. Uygulamanın 7'nci gününde, hakkında 'yakalama' kararı olduğu gerekçesiyle savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Altuntaş, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Aybastı Adliyesi'ne sevk edildi. Denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlandırılmasına rağmen önceki yakalama kararının kaldırılmadığı anlaşılan Altuntaş, serbest bırakıldı. Altuntaş, daha sonra da adliye görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulundu.