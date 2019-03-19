Son Dakika Haberleri: Şehit Babasından CHP'lilere Tepki: "Hangi Yüzle Geldiniz?"

Şehit Babasından CHP'lilere Tepki: "Hangi Yüzle Geldiniz?"

2 saat önce

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü törenlerine katılan CHP'lilere "Hangi yüzle geldiniz?

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü törenlerine katılan CHP'lilere "Hangi yüzle geldiniz?" diyerek tepki gösterdi. Bünyan ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şehitlikte tören yapıldı. Törene katılan 15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet yiğit'in babası Yahya Yiğit, CHP temsilcilerini de alanda görünce, "Hangi yüzle buraya geldiniz. Ben buradan ayrılıyorum" diyerek tepki gösterdi. Alandan ayrılan Yahya Yiğit, şehit kızının kabri başında tören bitene kadar bekledi. Tören yapılan dualarla sona erdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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