Şehit babasından duygulandıran bağış - Son Dakika
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Şehit babasından duygulandıran bağış

6 saat önce

AĞRI'nın Doğubeyazıt ilçesinde, 3 yıl önce teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin babası Ömer Bahçe, Mehmetçiğe 2 bin 500 lira bağışladı.

Şehit babasından duygulandıran bağış, System.String[]

AĞRI'nın Doğubeyazıt ilçesinde, 3 yıl önce teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin babası Ömer Bahçe, Mehmetçiğe 2 bin 500 lira bağışladı.

Erciş ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu,18 Nisan 2017 günü PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin, ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit babası Ömer Bahçe, Mehmetbeyoğlu'na 2 bin 500 lira vererek, Mehmetçik Vakfı'na teslim etmesini istedi. Mehmetbeyoğlu, bu davranışın kendilerini oldukça duygulandırdığını bildirerek, aileye teşekkür etti.


Doğubeyazıt, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:14 Kaynak: DHA
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