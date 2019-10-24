Son Dakika Haberleri: Şehit babasından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye tepki
Son Dakika Güncel Şehit babasından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye tepki

Şehit babasından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye tepki

1 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit babası Adnan Dicle, partililerle esnaf ziyareti yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler.

Şehit babasından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye tepki, System.String[]

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit babası Adnan Dicle, partililerle esnaf ziyareti yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler." diyerek tepki gösterdi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, beraberindeki HDP milletvekilleriyle merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Bu sırada 24 Ekim 2017'de Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle'nin babası Adnan Dicle, HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye tepki gösterdi.

Dicle, Temelli'ye seslenerek, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler." ifadesini kullandı.

Polis ekipleri, şehit babasını uzaklaştırdı.

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Sur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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