Şehit babasından oğlunun hatıralarının sergilendiği müzeye duygusal ziyaret - Son Dakika

Şehit babasından oğlunun hatıralarının sergilendiği müzeye duygusal ziyaret

İzmir Adliyesi önünde, 3 yıl önceki terör saldırısında kahramanlığıyla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin için, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kaymakamlık tarafından kurulan, hatıralarının yaşatıldığı müzeye babası Mehmet Zeki Sekin'in gerçekleştirdiği...

İzmir Adliyesi önünde, 3 yıl önceki terör saldırısında kahramanlığıyla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin için, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kaymakamlık tarafından kurulan, hatıralarının yaşatıldığı müzeye babası Mehmet Zeki Sekin'in gerçekleştirdiği ilk ziyarette duygulu anlar yaşandı.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ın girişimleri ile, ilçede bulunan tarihi eski tren garı binası, hazırlanan proje kapsamında restore edilerek Baskil Kültür, Sanat Evi ve Müzesi olarak hizmete açıldı.

Müzenin bir bölümü, İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilmek istenen saldırıyı canı pahasına önleyerek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için ayrıldı.

Şehit Sekin'in kıyafetleri, kişisel eşyaları, fotoğrafları ve ölmeden önce rahmetli annesi için seslendirdiği Kürtçe türkünün Türkçe sözlerinin sergilendiği müzeyi ziyaret edenler, şehidin sesinden annesi için seslendirdiği türküyü dinleme imkanı da bulacak.

İlk ziyaretçisi şehidin babası oldu

Müzenin ilk ziyaretçisi Baskil Kaymakamlığının daveti üzerine şehidin babası Mehmet Zeki Sekin oldu.

Oğlunun hatıralarının yaşatıldığı müzeyi gezen baba Sekin, hüzünlendi.

Kaymakam Murat, AA muhabirine, Baskil'in kültürü, tarihi ve turistik yerleri ile önemli zenginliklere sahip olduğunu belirterek, ayrıca ilçenin, başta kahraman şehit Fethi Sekin olmak üzere tarih boyunca birçok evladını vatan savunmasında şehit verdiğini, bu yönüyle de ilçenin adeta bir şehitler diyarı olduğunu söyledi.

İlçenin kültürü, tarihi ve turistik zenginliği ile Baskilli şehitleri tanıtmak ve unutturmamak adına, şehitlerin fotoğrafları ile kahraman şehit Fethi Sekin'in kişisel eşyalarının ve fotoğraflarının sergilendiği Baskil Kültür, Sanatevi ve Müzesi'ni hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Murat, ilk ziyaretçilerinin, şehit Sekin'in babası olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin her yerinden insanları, ilçenin tarihi ve turistik yerleri ile müzeyi görmeye davet ettiklerini aktaran Murat, "Yapımını tamamladığımız Baskil Kültür, Sanat Evi ve Müzesi'nde ilk ziyaretçimizi ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. İlk ziyaretçimiz kıymetli şehidimiz Fethi Seki'nin babası Mehmet Zeki amcamızı müzemizin Fethi Sekin odasında ağırlıyoruz. Hakikaten duygusal anlar yaşadık." dedi.

"Ülkemiz şehitler diyarı, aynı şekilde ilçemiz için de geçerli bu. İlçemiz ülke genelinde çok farklı coğrafyalarda şehitler vermiş bir memleket, kahraman şehitlerimiz var." diyen Murat, şehit Sekin'in ilçeye bağlı Doğancık köyündeki kabrinin her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini aktardı.

"Amacımız şehitlerimizin kahramanlıklarını unutturmamak"

Kurulan müzede ziyaretçilerin şehit Sekin'in kıyafetleri, eşyaları ve fotoğrafları ile Baskilli diğer kahraman şehitlerin fotoğraflarını da görme imkanı bulacağını anlatan Murat, şöyle konuştu:

"Müzemizin Fethi Sekin odasında, çok kıymetli şehidimizden bize kalan eşyalarını sergiliyoruz. Buradaki temel amacımız şehitlerimizin hangi kahramanlıklarla mücadele ettiğini 7'den 70'e tüm insanlarımıza, gelecek nesillere göstermek, unutturmamak. Burada şehidimizin kıyafetleri, silah kabzası, üniforması, şapkası, bize hatıra kalan birçok eşyası var. Şehidimizin çok kıymetli eşine bunları Kaymakamlığımıza hibe ettiği için gönülden şükranlarımızı sunuyorum. Kendisini ve çocuklarını burada ağırlamaktan şeref duyacağımızı iletiyorum."

Şehidin gömleğinin cebinden çıkan 5 lira da sergileniyor

Kaymakam Murat, ülkenin bayrağı ve güvenliği için gözünü kırpmadan canını veren tüm kahraman şehitler ile gazilere, onların ailelerine minnet borçlu olduklarını dile getirdi.

Şehitlerden geriye kalan tüm emanetlerin kendileri için değerli olduğunu anlatan Murat, eşi Rabia Sekin'den aldıkları şehidin gömleğinin cebinde tesadüfen buldukları 5 lirayı müzede sergilediklerini ifade ederek, "Şehidimizin kıymetli eşi tarafından bize gönderilen bir gömlek vardı. O gömleğin tasnifini yapıp odaya yerleştirirken cebine bakılmasını arzu ettim. Şehidimizden kalan gömleğin cebinden 5 lira çıktı. Bu parayı da müzemizde güzel bir camekanda sergiliyoruz. O da muhafaza altında tutulmakta." şeklinde konuştu.

"Feth'imin cesareti hafızalarımızdan, kahramanlığı kalbimizden silinmez"

Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin ise gösterdiği kahramanlıkla olası bir faciayı önleyen oğlunun, vatan hainlerine, karanlık güçlere ve teröristlere karşı ülkenin tüm kesimleriyle bir ve beraber olunduğunun sembolü olduğunu belirtti.

Kendisi için her daim gurur vesilesi olan şehit oğlunun isminin, ülkedeki birçok hastanede, okulda, kütüphanede, park ve ormanda, cadde ve sokaklarda yaşatıldığını dile getiren Sekin, "Müzeyi çok beğendim. İlk ziyaretçisi de ben oldum. Müzede Fethi'm için ayrıca bir oda düzenlemişler. Fethi'min cesareti hafızalarımızdan, kahramanlığı kalbimizden hiç silinmez. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Sekin, Baskil Kültür, Sanat Evi ve Müzesi'nin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta Kaymakam olmak üzere herkese teşekkür etti.

Şehit babasından oğlunun hatıralarının sergilendiği müzeye duygusal ziyaret

Fethi Sekin, Mehmet Zeki, Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 05:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit babasından oğlunun hatıralarının sergilendiği müzeye duygusal ziyaret - Son Dakika
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