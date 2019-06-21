Son Dakika Haberleri: Şehit babasından Vali Ozan Balcı'ya ziyaret
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Şehit babasından Vali Ozan Balcı'ya ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 2016 yılındaki operasyonlarda teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Osman Ateş'in babası Mustafa Ateş, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

Şehit babasından Vali Ozan Balcı'ya ziyaret, System.String[]
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 2016 yılındaki operasyonlarda teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Osman Ateş'in babası Mustafa Ateş, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti.
Vali Balcı, gerçekleşen ziyaretten duyduğu dile getirerek, şehit ailelerinin devletin ve milletin emanetleri olduğunu söyledi.
Şehit babası da şehit ailelerinin her zaman yanında olan Balcı'ya teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:02 Kaynak: AA
Sur, Diyarbakır, Balcı, Güncel
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