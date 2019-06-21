Şehit babasından Vali Ozan Balcı'ya ziyaret
1 saat önce
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 2016 yılındaki operasyonlarda teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Osman Ateş'in babası Mustafa Ateş, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:02 Kaynak: AA
'ın Sur
ilçesindeki 2016 yılındaki operasyonlarda teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Osman Ateş'in babası Mustafa Ateş
, Tokat
Valisi Ozan Balcı
'yı ziyaret etti.
Vali Balcı, gerçekleşen ziyaretten duyduğu dile getirerek, şehit ailelerinin devletin ve milletin emanetleri olduğunu söyledi.
Şehit babası da şehit ailelerinin her zaman yanında olan Balcı'ya teşekkür etti.
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