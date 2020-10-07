Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde yaşayan 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın, Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin'i makamında ziyaret etti.
Kaymakam Şahin'in bir önceki dönem görev yaptığı Kazımkarabekir ilçesinde yaşayan şehit babası Selahattin Yalçın, Kaymakam Şahin'e yeni görev yeri Yalıhüyük'te hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Yasin Şahin, Yalçın'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Şahin, şehit babasına ilçenin doğal güzelliklerini gezdirdi.
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Muhammed Yalçın, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde atılan bomba sonucu şehit düşmüştü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şehit babasından Yalıhüyük Kaymakamı Şahin'e ziyaret - Son Dakika