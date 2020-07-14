Şehit babasını, polis üniformasıyla son yolculuğa uğurladı - Son Dakika

Şehit babasını, polis üniformasıyla son yolculuğa uğurladı

ESKİŞEHİR'deki trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), memleketi Muğla'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ESKİŞEHİR'deki trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), memleketi Muğla'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehidin oğlu Doğukan, cenaze törenine, babasının üniformasıyla katıldı.

Kaza, 12 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde, Eskişehir- Seyitgazi yolu Eskişehir Teknik Üniversitesi girişinde meydana geldi. Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki kablo hırsızlığı ihbarına gitti. Dönüş yolunda Mustafa Aşan'ın kullandığı 26 A 7527 plakalı ekip otosu, kontrolden çıkarak, kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memurları, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. 28 yıllık polis memuru, evli ve 1 çocuk babası Cengiz Kuloğlu, tedavi gördüğü yoğun bakımda, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün kurtarılamayarak, şehit oldu. Emekliliğine 2 yıl kaldığı öğrenilen şehit polis için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kuloğlu'nun cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye gönderildi.

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Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne ait cenaze nakil aracıyla törenin yapılacağı Muslihiddin Camii'ne getirildi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, merasim birliği tarafından cenaze aracından omuzlara alınarak, musalla taşına konuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince koronavirüs tedbirleri nedeniyle cami avlusu ve dışı dezenfekte edildi. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törene; Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit polisin oğlu Doğukan Kuloğlu da babasının üniformasıyla cenaze töreninde yer aldı.

'GÖREV AŞKIYLA YANIP, TUTUŞUYORDU'

Cenaze töreninde gözyaşı döken şehidin eşi Filiz Kuloğlu, kendisine başsağlığı dileyen Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a, "Görev aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Herkesten önce mesaisine başlardı. Bizleri şereflendirmek ve onurlandırmak için şehit oldu" dedi.

Muğla İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından şehit Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi, Yeni Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.


Eskişehir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit babasını, polis üniformasıyla son yolculuğa uğurladı - Son Dakika
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