Şehit babasını, polis üniformasıyla son yolculuğa uğurladı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'deki trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), memleketi Muğla'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehidin oğlu Doğukan, cenaze törenine, babasının üniformasıyla katıldı.
Kaza, 12 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde, Eskişehir- Seyitgazi yolu Eskişehir Teknik Üniversitesi girişinde meydana geldi. Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki kablo hırsızlığı ihbarına gitti. Dönüş yolunda Mustafa Aşan'ın kullandığı 26 A 7527 plakalı ekip otosu, kontrolden çıkarak, kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memurları, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. 28 yıllık polis memuru, evli ve 1 çocuk babası Cengiz Kuloğlu, tedavi gördüğü yoğun bakımda, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün kurtarılamayarak, şehit oldu. Emekliliğine 2 yıl kaldığı öğrenilen şehit polis için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kuloğlu'nun cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye gönderildi.
Muğla İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından şehit Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi, Yeni Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.