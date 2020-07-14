Şehit babasını üniforması ile uğurladı AKTÜEL - Son Dakika

Şehit babasını üniforması ile uğurladı AKTÜEL

Şehit babasını üniforması ile uğurladıESKİŞEHİR'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), memleketi Muğla'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit babasını üniforması ile uğurladı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
ESKİŞEHİR'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), memleketi Muğla'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit polisin oğlu Doğukan, cenaze törenine babasının üniformasıyla katıldı.

Kaza, geçen 12 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde Eskişehir- Seyitgazi yolu Eskişehir Teknik Üniversitesi girişinde meydana geldi. Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir kablo hırsızlığı ihbarına gitti. Dönüş yolunda Mustafa Aşan'ın kullandığı 26 A 7527 plakalı ekip otosu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memurları daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 28 yıllık polis memuru,  evli ve 1 çocuk babası Cengiz Kuloğlu, tedavi gördüğü yoğun bakımda doktorların müdahalesine rağmen dün  yaşamını yitirdi. Emekliliğine 2 yıl kaldığı öğrenilen şehit polis memuru için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kuloğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye gönderildi.

Kuloğlu'nun naaşı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait cenaze nakil aracıyla törenin yapılacağı Muslihiddin Cami'ine getirildi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, merasim birliği tarafından cenaze aracından omuzlara alınarak musalla taşına konuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince koronavirüs tedbirleri nedeniyle cami avlusu ve dışı dezenfekte edildi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törene şehit polisin oğlu Doğukan Kuloğlu, cenaze törenine babasının üniformasıyla katıldı.

'GÖREV AŞKIYLA YANIP, TUTUŞUYORDU'

Gözyaşlarına hakim olamayan şehit eşi Filiz Kuloğlu, kendisine başsağlığı dileyen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a, "Görev aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Herkesten önce mesaisine başlardı. Bizleri şereflendirmek ve onurlandırmak için şehit oldu" dedi.

Törene, Aktaş'ın yanı sıra, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Muğla İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından öğlen kılınan namazın ardından Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi Yeni Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.


Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit babasını üniforması ile uğurladı AKTÜEL - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:16 Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
19:16
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 22:31:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit babasını üniforması ile uğurladı AKTÜEL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]