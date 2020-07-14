Şehit babasını üniforması ile uğurladı AKTÜEL - Son Dakika

Şehit babasını üniforması ile uğurladı AKTÜEL

Şehit babasını üniforması ile uğurladıESKİŞEHİR'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), memleketi Muğla'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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