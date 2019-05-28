Şehit babasının adını kütüphanede yaşatacak

Bursa (AA) - Iğdır'ın Gürgüre köyünde terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Jandarma Komando Er Hüseyin Suret'in adına kızı tarafından Ali Karasu Anadolu Lisesinde kütüphane oluşturuldu.

Bursa (AA) - Iğdır'ın Gürgüre köyünde terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Jandarma Komando Er Hüseyin Suret'in adına kızı tarafından Ali Karasu Anadolu Lisesinde kütüphane oluşturuldu.

Nilüfer ilçesindeki kütüphanenin açılış töreninde bir konuşma yapan Seda Suret Koçar, babasının adının kütüphanede yaşatılacağını ifade etti.

Bu tarz projelerin tüm okullarda olması gerektiğini düşündüğünü belirten Koçar, "Sonuçta şehitler unutulacak değil, unutulmamalılar. Tüm şehit ailelerini, şehitlerinin adlarını yaşatıp aynı zamanda eğitime katkı sağlamaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kütüphane açma fikrinin Şehit Kütüphaneleri Topluluğu ile tanışmasıyla oluştuğunu anlatan Koçar, topluluğun, sosyal medya üzerinden gönüllülük esasıyla hareket ederek 177 kütüphane açtığını aktardı.

Babasının adının verildiği Şehit Jandarma Komando Er Hüseyin Suret Kütüphanesi projesi için 2 bin 700'den fazla kitap topladıklarını belirten Koçar, şunları ifade etti:

"Şehit Kütüphaneleri Topluluğu gönüllüleri projelerin duyurularını sosyal medyada yaparak kitap toplayıp kütüphane açılacak okullara gönderiyorlar. Bu gönüllü toplulukla kitap topladık ama geri kalan ekipmanların bir kısmını sponsor bularak kendim yaptırdım. Bursa'da şehit kütüphanesi olarak bu ilk. Bunun babam adına yapabileceğim en güzel şey olduğunu düşünüyorum."

Törene, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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