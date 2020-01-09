Şehit babasının emekliliği çalışma arkadaşlarını duygulandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit babasının emekliliği çalışma arkadaşlarını duygulandırdı - Son Dakika

Şehit babasının emekliliği çalışma arkadaşlarını duygulandırdı

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, şehit oğlunun adının verildiği Şehit Mahmut Bilgin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde trafik polisi olarak görev yapan Yusuf Bilgin'in emekliliği, kendisi kadar çalışma arkadaşlarını da duygulandırdı.

Şehit babasının emekliliği çalışma arkadaşlarını duygulandırdı, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, şehit oğlunun adının verildiği Şehit Mahmut Bilgin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde trafik polisi olarak görev yapan Yusuf Bilgin'in emekliliği, kendisi kadar çalışma arkadaşlarını da duygulandırdı.

Şırnak'ta, 18 Ocak 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Mahmut Bilgin'in adı 2017 yılında, polis olan babasının görev yaptığı Beypazarı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine verildi.

Yıllarca emek verdiği mesleğinden ayrılmaya karar veren Yusuf Bilgin'in emekliliği, hem kendisini hem de çalışma arkadaşlarını üzdü.

Bilgin, "Bu kuruma oğlumun adının verilmesinin akabinde, burasını kendi evim bildim. Mesai aramaksızın görev yapmaya başladım. Çünkü kendimi meşgul etmem gerekiyordu. Bu nedenle istasyon amirliği evim gibi oldu. Burada uzun yıllar mesai arkadaşlarımla da birlikte olunca ayrılmak güç oluyor. Buradaki tüm mesai arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Bana çok moral verdiler." diye konuştu.

Arkadaşları ile vedalaşan Bilgin, "Hepsine haklarımı helal ettim, onlar da bana haklarını helal ettiler. Veda yemeği düzenlediler ve yemeğin ardından hizmetlerimizin anısına bana plaket verdiler. Bu teşkilatı unutmayacağım ve unutmam da mümkün değil. Çünkü genç yaşta şehit verdiğim oğlum Mahmut Bilgin'in adı burada yaşıyor, burasını nasıl unutabilirim?" ifadelerini kullandı.

Yusuf Bilgin, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım
ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

Son Dakika Haberleri
23:56 Bakan ersoy'dan okçular vakfı'na unesco ziyareti - Son Dakika
23:56 İstanbul-beyoğlu'nda çöken binanın enkazı kaldırılıyor - Son Dakika
23:56 Suudi Arabistan'da açlık grevindeki tutuklu aktivist hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
23:56 İran Sivil Havacılık Kurumu: Elimizde uçağın vurulmadığına dair ikna edici deliller var - Son Dakika
23:55 Trump: "Birileri hata yapmış olabilir" - Son Dakika
23:34 ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
22:10 Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 00:00:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit babasının emekliliği çalışma arkadaşlarını duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]