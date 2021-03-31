Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı - Son Dakika

Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı

31.03.2021 17:19

Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı Adanalı şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç'in hiç göremediği kızı Elif, babası gibi asker olmak istiyor Şehit eşi Funda Özdinç: "Onların nefes alması bizim için işkence" Şırnak-Van karayolu üzerinde PKK'lı teröristler...

Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı

Adanalı şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç'in hiç göremediği kızı Elif, babası gibi asker olmak istiyor

Şehit eşi Funda Özdinç: "Onların nefes alması bizim için işkence"

ADANA - Şırnak- Van karayolu üzerinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Adanalı Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç'in kanı yerde kalmadı. Kendisi dünyaya gelmeden şehit olan babasının intikamı alındığı için sevinen Elif, asker abilerine selam yolladı. Şehidin eşi Funda ise buruk sevinç yaşadı.

Eren-5 Operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin terörden arananlar da kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi. Teröristlerin birçok olayının olduğu da belirlendi.

Teröristlerin şehit ettiği Mehmetçiklerden birisi de 27 Eylül 2016'da Şırnak-Van karayolu üzerinde çıkan çatışmada şehit olan Adanalı Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç olduğu ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından şehitlerin kanıda yerde kalmadı.

Teröristlerin ölüm haberini alan şehidin eşi Funda ve hiç görmediği kızı Elif Ennur, soluğu merkez Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı'ndaki şehitlikte aldı. Kendisi dünyaya gelmeden şehit olan babasının öcü alındığı için sevinen Elif, asker abilerine selam yolladı.

"Onların nefes alması bizim için işkence"

Buruk bir sevinç yaşadıklarını belirten şehidin eşi Funda Özdinç, "Haberi alınca mutlu olduk. Asla biz onun silah arkadaşlarının kanını yerde bırakacağına inanmıyorduk. O olaya katılan diğer 3 teröristle davamız devam ediyor. Yani öldürülmüş olarak ele geçirilmesine çok sevindim. Onların nefes alması bizim için işkence. Yaşamasınlar, hak etmiyorlar. Benim eşim nasıl 26'sında buraya geldiyse, çocuğum daha doğmadan babasız kaldıysa onlarda nefes almayı hiçbir zaman hak etmediler. Allah onlara cehennem bile nasip etmesin. Tabi ki öfkeliyiz. Öldüğümüzde bu içimizdeki öfke bitecek. Benim eşim güzel bir yerde. Allah onlara o toprağı bile nasip etmesin. Onlar bitecek ama biz bitmeyeceğiz" diye konuştu.

"Biz hep var olacağız"

Kızı Elif'in 'Babam gibi kahraman olacağım' dediğini söyleyen Funda Özdinç, "Asker olmak istiyor kızım. Biz ona kızım böyle söyle demiyoruz. Allah doğarken bu vatan aşkını onlara veriyor. Hiçbir zaman biz onları şehit ettik diye sevinmesinler. Asla ve asla sonu gelmeyecek. Biz hep var olacağız. Onun için çocuk yetiştiriyoruz. Bizde öyle yetiştirildik" ifadelerini kullandı.

Kayınvalidesinin de haberin üzerine mutlu olduğunu söyleyen Özdinç, "Kayımvalideme eşimin silah arkadaşı göndermiş haberi. Öldüğüne o da sevindi. Canlı olarak ele geçirildiklerinde yakalandı diye seviniyoruz ama nefes almaları bizi üzüyor. Devletimizden Allah razı olsun. Allah bu yolda yürüyen asker ve polisimizden onlara imkan veren devletimizden razı olsun" dedi.

Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı
Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı
Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı
Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı
Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı
Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı
Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı
Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı

Şırnak, Asker, Şehit, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehit babasının kanı yerde kalmadı, Elif asker abilerine selam yolladı - Son Dakika


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