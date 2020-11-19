Şehit babasının mezar yerini 58 yıl sonra öğrendi - Son Dakika

Şehit babasının mezar yerini 58 yıl sonra öğrendi

19.11.2020 10:48

Şehit babasının mezar yerini 58 yıl sonra öğrendi Şehit babasının mezarına 58 yıl sonra kavuştu, gözyaşlarını tutamadı Suriye sınırının sıfır noktasında nöbet tutarken kaçakçılarla girdiği çatışma sonucunda şehit düşen İbrahim Keçe'nin oğlu, babasının mezarına 58 yıl sonra kavuştu.

Şehit babasının mezar yerini 58 yıl sonra öğrendi

Şehit babasının mezarına 58 yıl sonra kavuştu, gözyaşlarını tutamadı

ŞANLIURFA - Suriye sınırının sıfır noktasında nöbet tutarken kaçakçılarla girdiği çatışma sonucunda şehit düşen İbrahim Keçe'nin oğlu, babasının mezarına 58 yıl sonra kavuştu. İmkansızlıklardan dolayı şehit düştüğü yere defnedilen şehidin mezarını ilk kez 61 yaşında ziyaret eden Ramazan Keçe, "Yıllar sonra babamın mezarının başında bir dua edip amin dediğim için çok mutluyum" dedi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında askerlik görevini yerine getirirken 2 Mart 1962 yılında sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit düşen Denizlili İbrahim Keçe'nin oğlu Ramazan Keçe, şehit babasının mezarına 58 yıl sonra kavuştu. Şehit düştüğü nöbetçi kulübesinin altına defnedilen Keçe'nin naaşı o dönemki imkansızlıklar nedeniyle ailesine ulaştırılamadı. Keçe ailesine o zaman cenazenin nereye gömüldüğüne dair bilgi de verilmeyince aile 58 yıl boyunca şehidin mezarının nerede olduğunu bilmeden yaşadı. Babası şehit düştüğünde 3 yaşında olan Ramazan Keçe 58 yıl sonra babasının mezarını bulmak için harekete geçti.

Resmi kurumlara yaptığı başvurulardan sonuç alamayan Keçe, Şanlıurfa Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bekir Kılcı'nın desteğiyle babasının mezarını buldu. 58 yıl sonra babasının mezarına kavuşan Ramazan Keçe, mezar yerinde duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

"Yıllar sonra mezarın başında dua ettiğim için çok mutluyum"

Mezar yerinin bulunmasında Şanlıurfa Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nin çok büyük etkisi olduğunu aktaran Ramazan Keçe, 58 yıl sonra babasının mezarını bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Yıllar önce bir yakınının Akçakale'ye askerlik görevini yapmak için geldiğini belirten Keçe, "O bana 'Köylerde araştırma yaptım. Kör İsmail denilen bir muhtar azası bize mezarın yerini gösterdi' demişti. Resmi kurumlara yaptığımız başvurular sonuçsuz kaldı. Bende o bilgileri dernek başkanımız Bekir Kılcı'ya ilettim. O da derneğin ilçe başkanı Zeki Yalçınkaya ile birlikte bu konuda araştırma yaparak mezarın yerini tespit etti. Bizleri Şanlıurfa'ya davet ettiler. Buruk bir sevinç yaşıyorum. Babam olmadan onlarca bayram geçirdik. Hep bir ukde olarak içimde kalmıştı. Bir bayramda mezarını gidip ziyaret edememek. Babam 2 Mart 1962 yılında şehit düşüyor. Aradan 58 yıl geçmiş. Yıllar sonra babamın mezarının başında bir dua edip amin dediğim için çok mutluyum. Ben babam şehit olduğunda 3 yaşındaydım. Mezarın yerini bulan dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"2 ipucuyla şehidin mezarını bulduk"

Şehidin torunu Mazlum Keçe'nin kendisine ulaşarak konuyu bildirmesi üzerine hareket geçtiklerini anlatan Şanlıurfa Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bekir Kılcı ise "Daha önceden mezarın yerini resmi kanallar üzerinden araştırmışlar ancak resmi kurumlarda bulamamış. Ben de durumu bizim derneğimizin Akçakale ilçe başkanı Zeki Yalçınkaya'ya aktardım. O da baya bir araştırdı. Mahalle muhtarı da bize çok yardımcı oldu. 2 ipucuyla araştırma yaparak mezarımızın yerini bulduk. Ramazan amcamıza teslim ettik. İnşallah Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız ile Şanlıurfa Valiliği'nin desteğiyle mezar yerini de yaptıracağız. Mezar yerine şehide layık bir hale getireceğiz" dedi.

Şehit babasının mezar yerini 58 yıl sonra öğrendi
Şehit babasının mezar yerini 58 yıl sonra öğrendi
Şehit babasının mezar yerini 58 yıl sonra öğrendi
Şehit babasının mezar yerini 58 yıl sonra öğrendi

Çatışma, Suriye, Mezar, Şehit, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehit babasının mezar yerini 58 yıl sonra öğrendi - Son Dakika


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