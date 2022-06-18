Şehit babasının mezarına karanfil bıraktı, 'O benim kahramanım' dedi

ADANA'nın ilk kadın ilçe emniyet müdürü Özlem Şeker (42), 1991'de terör saldırısında şehit olan polis memuru babası Nebi Şeker'in mezarını ziyaret edip, karanfil bıraktı. Şeker, her Babalar Günü'nde üzüntü ve gururu birlikte yaşadığını belirtip, "Babamın taşıdığı bayrağı devralıp, polis oldum. O, benim hayattaki en büyük kahramanım" dedi.

İstanbul'da 1991'de terör saldırısında şehit düşen Nebi Şeker'in kızı Özlem Şeker, babasının mesleğini sürdürmek için 1996'da Polis Akademisi'ni kazandı. Akademideki 4 yıllık eğitiminin ardından komiser yardımcısı olarak Osmaniye'de göreve başlayan Şeker, 2002'de Adana'ya atandı. Daha sonra 2008'de Batman'a tayin olan Şeker, 2011'de güvenlik şube müdürlüğü ve polis merkezi amirliği yaptı. Geçen yıl 3'üncü sınıf emniyet müdürü rütbesi alan Şeker, Çukurova Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. İlçe Emniyet Müdürü Şeker, Babalar Günü nedeniyle şehit babasının mezarını ziyaret etti. Mezara karanfil bırakan Şeker, 13 yaşındayken kaybettiği babasıyla hasret giderdiğini söyledi. Her yıl Babalar Günü'nde üzüntü ve gururu birlikte yaşadığını kaydeden Şeker, "Babamın taşıdığı bayrağı devralıp, polis oldum. Keşke babam, geldiğim noktayı ve başarılarımı görebilseydi. O şehit olarak, en yüksek mertebeye ulaştı. O, benim hayattaki en büyük kahramanım" diye konuştu.