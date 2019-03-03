Şehit Babasının Naaşı Oğlunun Yanına Defnedildi
28 dakika önce
Hatay'da, 2015 yılında kameralar önünde oğlunun şehadet haberinin verilmesiyle büyük üzüntü yaşayan Hacı Mehmet Tuhal, 4 yıl sonra yaşamını yitirdi.
Hatay
'da, 2015 yılında kameralar önünde oğlunun şehadet haberinin verilmesiyle büyük üzüntü yaşayan Hacı Mehmet Tuhal, 4 yıl sonra yaşamını yitirdi. Şehit babası Tuhal'ın vasiyeti üzerine naaşı, oğlunun mezarının yanına defnedildi.
2015 yılında Hakkari
'de PKK
'nın yola döşediği bombayı uzaktan kumandayla patlatması sonucu şehit düşen polis memuru Mehmet Tuhal'ın, Hassa
ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde yaşayan annesi ve babasına acı haber kameralar önünde verilmişti. Bir süredir hastalıklarla mücadele eden acılı baba 4 yıl sonra hayatını kaybetti. Şehit babası Tuhal'ın vasiyeti üzerine naaşı, oğlunun mezarının yanına defnedildi.
Cenaze törenine Hassa Kaymakamı Yusuf Turan
, Hassa Belediyesi başkan adayları ve şehit ailesinin yakınları katıldı. - HATAY
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:11 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı
Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi