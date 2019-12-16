Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi - Son Dakika

Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi

6 saat önce

KONYA'da, şehit babası Mustafa Yavşancı'ya ait otomobile, hiç gitmediği İzmir'de 108 lira hatalı park cezası kesildi.

Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi, System.String[]

KONYA'da, şehit babası Mustafa Yavşancı'ya ait otomobile, hiç gitmediği İzmir'de 108 lira hatalı park cezası kesildi. Yavşancı, cezanın yazıldığı tarihte Ankara'da olduğunu belirterek, gerekirse dava açacağını söyledi.

Konya Şehit Aileleri Derneği başkan yardımcısı Mustafa Yavşancı'nın 42 FA 314 plakalı otomobline, İzmir'de hatalı park nedeniyle ceza kesildi. 4 gün önce ceza makbuzu eline ulaşan Yavşancı, cezaya çok şaşırdı. Otomobilinin ve kendisinin ceza kesildiği tarihte Ankara'da olduğunu belirten Yavşancı, "Ne ben ne de arabam İzmir'de değildik. Cezayı görünce çok şaşırdım. Hatalı park nedeniyle 108 lira ceza kesilmiş. Parasında değilim ama hiç gitmediğim bir yerde ceza yemek beni oldukça şaşırttı. Gerekirse dava açıp, bu işin takipçisi olacağım" dedi.


Konya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit babasına, hiç gitmediği şehirden trafik cezası kesildi
Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de otopark cezası kesildi Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL

Son Dakika Haberleri
20:12 Orta Afrika Cumhuriyeti'nin sürgündeki devrik lideri Bozize ülkesine döndü - Son Dakika
20:07 Kılıçdaroğlu: "Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor" - Son Dakika
20:06 FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında son savunmalar alınıyor - Son Dakika
20:06 Saint Antoine Kilisesi'nde 'Angel' sergisi - Son Dakika
20:04 Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika
19:21 Zonguldak takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:17:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]