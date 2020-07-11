Şehit babasının yol isteği yerine getirildi - Son Dakika

Şehit babasının yol isteği yerine getirildi

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Avlacık köyünde ikamet eden ve köyde kimse kalmamasına rağmen 29 yıldır şehit oğlunun mezarını yalnız bırakmamak için köyden ayrılmayan şehit babasının yol talebi yerine getirildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Avlacık köyünde ikamet eden ve köyde kimse kalmamasına rağmen 29 yıldır şehit oğlunun mezarını yalnız bırakmamak için köyden ayrılmayan şehit babasının yol talebi yerine getirildi.

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Kastamonu ilinin yeni Valisi Avni Çakır, Babalar Gününde gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde 29 yıl önce oğlu Van'da şehit olan Sadık Tokat'ın telebini yerine getirdi.

Ziyarette aynı zamanda kendisi de bir şehit abisi olan Vali Avni Çakır'ın kardeşi Ali Çakır ile Sadık Tokat'ın oğlu Selahattin Tokat'ın 1993 yılında Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda aynı anda şehit olduğu ortaya çıkmıştı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit babası Sadık Tokat ile şehit abisi Vali Avni Çakır bir süre sohbet etti.

Araç'ın Avlacık köyünde ikamet eden ve şehit olan oğlunun mezarını 29 yıldır yalnız bırakmamak için köyden ayrılmayan Şehit Babası Sadık Tokat, Babalar Günü nedeniyle kendisini ziyarete gelen Vali Avni Çakır'dan kış mevsiminden ötürü yollarının bozulduğunu belirterek, onarılmasını istemişti. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekiplerince, Araç'ın Avlacık köyü yolunda yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Şehit Babası Sadık Tokat, köyünün yolunun onarılmasında emeği geçen Vali Çakır ile İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. - KASTAMONU

Kastamonu, Tokat, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit babasının yol isteği yerine getirildi - Son Dakika
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