Son Dakika Haberleri: Şehit Babasının Yürek Burkan Sevinci

Şehit Babasının Yürek Burkan Sevinci

22 dakika önce

Edirne'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan toplam 137 konut için kura çekildi.

Şehit Babasının Yürek Burkan Sevinci, System.String[]
Edirne'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan toplam 137 konut için kura çekildi. Kura çekimi sonrası ev sahibi olan vatandaşlar sevinç gözyaşlarına boğulurken, şehit babası Süleyman Çetin'in, 'Yetimim için buradayım' sözleri yürek burktu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan toplam 137 konut için kura çekim töreni düzenlendi. 137 konut için toplam 4 bin 81 başvuru yapılırken, 2 bin 889 başvurunun 2 artı 1 daire, bin 197 başvurunun ise 3 artı 1 daireye yapıldığı açıklandı.

"BU DAİRE BENİM YETİMİME" Kura çekiminde, konut hakkı kazanan şehit polis Nefise Özsoy Çetin'in babası Süleyman Çetin, "Bu daire benim yetimime. Benim için daire almışım çok önemli değil. Ama yetimime aldığım için sevinçliyim. Mutluyum. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Ben torunum için geldim buraya. Benim hayatım bitti zaten, karardı hayatım. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Kura çekiminde konut alma hakkı kazanan emekli Sabriye Yılmaz (62) da büyük bir sevinç yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı. Sevincini telefonla kızını arayarak kutlayan Yılmaz, "Bunlar sevinç gözyaşları. Çok sevinçliyim. Hiç uyumadım bu gece. Hiç uyumadan geldim buraya. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"EVİMİZ YOKTU, KİRADAYDIK" Yıllardır annesi ile birlikte kirada yaşadığını anlatan Pınar Çardaktan (25) ise "Hiç beklemiyordum. Çok dua ettim. Evimiz yoktu, kiradaydık. Fabrikada çalışıyorum, yine annemle beraber yaşamaya devam edeceğiz. Çok insan başvurduğu için çıkar diye düşünmüyordum. Şu an çok şaşırdım" diye konuştu.

(Koray Ustabaşı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:51 Kaynak: İHA

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