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Son Dakika Güncel Şehit babaya asker selamıyla veda

Şehit babaya asker selamıyla veda

1 saat önce

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mesut Akmeşe, İzmir'in Dikili ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mesut Akmeşe, İzmir'in Dikili ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da askeri törenin ardından memleketi Dikili ilçesine yollanan şehidin cenazesi ilk olarak baba ocağı Demirtaş Mahallesi'ne getirildi.

Burada helallik alındıktan sonra Çarşı Camisi'ne getirilen şehidin naaşını, 8 yaşındaki kızı Hayriye ve eşi Latife Akmeşe, asker selamıyla karşıladı.

Şehidin babası Kerim Akmeşe de oğlunun tabutuna sarılarak "Oğlum nereye gidiyorsun, benim yerim burası." diyerek gözyaşı döktü.

Ayakta durmakta zorlanan baba Akmeşe'ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, şehidin kardeşleri Halil İbrahim ve Yakup Akmeşe yardımcı oldu.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzunda top arabasına konulan şehit Akmeşe'nin naaşı Demirtaş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı su altı timlerinde görevli 4 personel, dalış eğitim sırasında su altında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mesut Akmeşe kurtarılamamıştı.

Dikili, Akmeşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:43 Kaynak: AA
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