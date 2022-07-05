Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Jandarma personeli, kentteki diğer şehit ailelerini ve gazileri ile de bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti. - KİLİS

Kaynak: İHA

Jandarma, Piyade, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit Bağcı'nın şehadetinin 29'uncu senesinde unutulmadı - Son Dakika

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