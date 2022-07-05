Şehit Bağcı'nın şehadetinin 29'uncu senesinde unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Bağcı'nın şehadetinin 29'uncu senesinde unutulmadı

05.07.2022 13:47
Şehit Bağcı'nın şehadetinin 29'uncu senesinde unutulmadı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli Şehit Piyade Er Üzeyir Bağcı'nın şehadetinin 29'uncu sene-i devriyesinde ailesini ziyaret etti.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli Şehit Piyade Er Üzeyir Bağcı'nın şehadetinin 29'uncu sene-i devriyesinde ailesini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli 11.Eylül.1994'te Hakkari Çukurca'da şehit edilen Piyade Er Üzeyir Bağcı'nın şehadetinin 29'uncu senesinde ailesi yalnız bırakılmadı. Jandarma personeli Şehit Piyade Er Üzeyir Bağcı'nın ailesini ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Jandarma personeli, kentteki diğer şehit ailelerini ve gazileri ile de bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti. - KİLİS

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Mardin'de 679 personelin katılımıyla Eren Abluka-20 Operasyonu başlatıldı Son dakika haber: Mardin'de 679 personelin katılımıyla Eren Abluka-20 Operasyonu başlatıldı D-650'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti D-650'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Jandarma, Piyade, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Bağcı'nın şehadetinin 29'uncu senesinde unutulmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
13:28 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı korkunç kazada yeni detay: 19 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 13:52:10. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Bağcı'nın şehadetinin 29'uncu senesinde unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement