Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı - Son Dakika

Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı

27.05.2021 16:49
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı, System.String[]

Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, vefatının 6. sene-i devriyesinde, kabri başında düzenlenen törende, sevgiyle, özlemle, dualarla anıldı.

Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, vefatının 6. sene-i devriyesinde, kabri başında düzenlenen törende, sevgiyle, özlemle, dualarla anıldı.

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Başkan Cüneyt Yıldız, vefatının altıncı yıldönümünde, kabri başında düzenlenen tören ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle anıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Gürsu'muza hizmet yolunda önemli katkıları ve emeği olan Şehit Başkanımız Cüneyt Yıldız'ı, insanlığa hizmet çabası içerisinde olan, barışçı, yardımsever, insani değerlere önem veren iyi bir insan olarak, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Fani olan bu dünyadan bir gün hepimiz göçeceğiz. Ancak dünyada güzel işler yapmak, insanlığa, hizmet etmek baki. Başkanımızın bizlere emaneti olan Gürsumuz'a en iyi şekilde sahip çıkmak için çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun ki, biz, ölümü yok olmak kabul eden bir inanca sahip değiliz. Ölümü sonsuzluk olarak kabul eden bir inanca sahibiz. Ne mutlu bize ki ölümü, Allah'a kavuşmak olarak görüyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, ailesine, sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Ruhu şad olsun" dedi.

Gürsu protokolü, Şehit Başkan'ın babası Ahmet Yıldız, yakınları ve ilçe halkının katılımıyla yapılan törenin ardından, Gürsu Merkez Camii'nde, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın teşrifleriyle, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid programı gerçekleştirildi. - BURSA

Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı

Cüneyt Yıldız, Mevla, Gürsu, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Başkan Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı - Son Dakika


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