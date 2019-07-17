Son Dakika Haberleri: Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor
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Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

3 saat önce

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit edilen Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin naaşı bu gece Türkiye'ye getiriliyor.

Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor, System.String[]
Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit edilen Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin naaşı bu gece Türkiye'ye getiriliyor.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bugün Erbil'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Başkonsolosluk görevlisinin cenazesi Erbil'den uçakla Türkiye'ye getirilecek.
Şehit diplomatın saldırı sonrası kaldırıldığı Erbil Rizgari Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Türkiye, Erbil, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:48 Kaynak: AA
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