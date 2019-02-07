Şehit Başsavcı Kılıç Anıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şehit Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kılıç'ın ölüm yıl dönümünde mevlüt programı düzenlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şehit Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kılıç'ın ölüm yıl dönümünde mevlüt programı düzenlendi.





Doğubayazıt'ta 7 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kılıç, Doğubayazıt Merkez Camisinde düzenlenen mevlüt programıyla anıldı.





Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen program, öğle namazından önce başladı.





İlçe halkının da büyük ilgi gösterdiği programda Şehit Başsavcı Kılıç, İlçe Müftüsü Adem Özdemir tarafından yapılan dua ve okunan ilahilerle anıldı.





Mevlüt programının sonunda cemaate lokum ikram edildi.



Programa, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Gül, İlçe Emniyet Müdürü Harun Selim Budak, Ağır Ceza Reisi Erhan Emre, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.





Başsavcı Kılıç, 5 Şubat 2012'de eşi ve çocuklarıyla çarşıda bulunduğu esnada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı GATA yoğun bakım ünitesinde 7 Şubat'ta şehit düşmüştü.

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