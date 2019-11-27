Şehit Battal Yıldız'ın adı okulda yaşatılacak

Akşehirli Şehit Polis Memuru Battal Yıldız'ın adı, Atatürk Ortaokulu bahçesindeki anaokuluna verildi.

Şehit Polis Memuru Battal Yıldız'ın adının okula verilmesi nedeniyle düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için yapılan duanın ardından konuşan, Şehit Battal Yıldız'ın eşi Emine Yıldız; eşinin şehit olmasından sonra yaşadıklarını anlatırken eşinin adının okula verilmesine katkı sağlayan ve destek olan herkese teşekkür etti. Emine Yıldız'ın duygularını paylaştığı samimi konuşması, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz yaptığı konuşmada, "Bizim aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz; birlik ve beraberliğimizi, bayrak ve vatan sevgimizi pekiştirmek, onların geride bıraktığı aziz hatıralarına saygı göstermektir. Biz bugün burada, vatanı için canını feda eden şehidimiz Battal Yıldız'ın isminin bir okula verilmesiyle okulumuzda adının yaşatılması için düzenlen törendeyiz. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece şehidimizin ismi de bu okulda, ülkemizde sonsuza dek yaşayacaktır. Ben bu vesileyle şehidimiz Battal Yıldız'ı ve tüm şehitlerimize tekrar rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.



Şehidin büyük oğlu Hasan İlyas Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu'na, üzerinde babasının adının yazılı olduğu bir tabak hediye etti.

Okulun yeni adının yazılı olduğu tabela, dualar eşliğinde Şehidin eşi Emine Yıldız ve protokol tarafından açıldı.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz tarafından şehidin oğulları Hasan İlyas ve Mehmet Ali'ye hediyeler verilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Karamanoğlu, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile Şehit Battal Yıldız'ın ailesi, gaziler, şehit yakınları ve öğretmenler katıldı.