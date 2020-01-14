Şehit Bayram Günay, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın cenazesi, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Bayram Günay'ın (27) Türk bayrağına sarılı tabutu, Dereköy köyündeki babaevi önüne getirildi. Şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından yakınları ve vatandaşların omzunda köy mezarlığına taşındı.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Edirne Vali Vekili Ali Uysal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede, anne Zümriye ve baba Tezcan Günay'ı yakınları teselli etti.

Günay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla ve tekbirlerle defnedildi.