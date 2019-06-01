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Şehit bayram sevinci yaşayamadı

42 dakika önce

Şehit bayram sevinci yaşayamadı Afyonlu şehit Yasin Çubuk, bayramı ailesiyle geçirmek için uçak bileti bile almış Kardeşlerine bayramlık alacaktı AFYONKARAHİSAR - İran sınır bölgesinde bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Yasin...

Şehit bayram sevinci yaşayamadı
Afyonlu şehit Yasin Çubuk, bayramı ailesiyle geçirmek için uçak bileti bile almış
Kardeşlerine bayramlık alacaktı AFYONKARAHİSAR - İran sınır bölgesinde bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un bayramı ailesiyle birlikte geçirmek için uçak biletini aldığı ve bugün de köyüne gelerek kardeşlerine bayramlık alacağı öğrenildi.
Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden biri olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, ailesi ile birlikte geçirmek istediği Ramazan Bayramı sevincini yaşayamadı. Şehit askerin, bayramı memleketinde geçirmek için uçak biletini bile satın aldığını öğrenildi. Köyünde ailesi, akrabaları ile bayramlaşmayı planlarken naaşı köyüne gelen Çubuk'un, 3 kardeşine de bayramlık alacağı öğrenildi.
Öte yandan acı haberin duyulmasının ardından Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt da köye gelerek şehit ailesine taziyelerde bulundu. Şahit babası Lokman Çubuk, taziyeler sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, yarın öğle namazına müteakip Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyünde düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Şehit bayram sevinci yaşayamadı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:07 Kaynak: İHA
Afyon, Piyade, Genel
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