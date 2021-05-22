Son dakika: Bekçi Kansu Turan'ın şehit düşmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayarak aracıyla çarptığı çarşı ve mahallesi bekçisi Kansu Turan'ın (29) şehit düşmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Önder Ç. (38) tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dünkü kazanın ardından gözaltına alınan şüpheli Önder Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Bağcılar'da dün yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis tarafından durdurulmak istenen ancak kaçmaya başlayan araca Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4 polis, 4 bekçiden oluşan ekip tarafından "dur" ihtarı yapılmıştı.

İhtara uymayan sürücü, 2 çarşı ve mahalle bekçisine çarpmıştı. Yaralı bekçiler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Kazada bacağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde şehit olmuştu. Turan'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Diğer bekçi ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan Ö.Ç. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli işlem başlatılmıştı.

Sürücünün 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu da belirlenmişti.