Son Dakika Haberleri: Şehit Binbaşı Akkuş için tören düzenlendi
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Şehit Binbaşı Akkuş için tören düzenlendi

1 saat önce

Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken, PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un naaşı, Samsun'a uğurlandı.

Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken, PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un naaşı, Samsun'a uğurlandı.
Bitlis'teki törenin ardından ambulansla Muş'a getirilen Akkuş için, Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının alana getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Tören mangasıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konulan Akkuş'un naaşı, Samsun'a uğurlandı.
Törene Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bitlis İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Belediye Başkanı Feyat Asya, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Binbaşı Akkuş için tören düzenlendi
Bitlis, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:13 Kaynak: AA
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