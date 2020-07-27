Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız şehadetinin 5. yılında anıldı - MUŞ - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız ve tüm şehitler için dua etti.

Malazgirt Kaymakam Vekili Mehmet İlidi, yaptığı konuşmada, burada 5 yıl önce şehadet şerbeti içen ve terör örgütü PKK tarafından haince ve kalleşçe şehit edilen binbaşı Arslan Kulaksız'ı anmak için toplandıklarını söyledi.

Şehit binbaşının halkın içinden biri olduğunu ve Malazgirtliler tarafından sevildiğini hatırlatan Kulaksız, şöyle konuştu:

"Şehidimizi ne Malazgirtliler, ne silah arkadaşları, ne jandarma teşkilatı, ne de Türkiye Cumhuriyeti unutacaktır. Vatan aşkıyla dolu olan şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde vatanımız yükselecektir. Böyle saldırılar sürekli olacaktır ama bu bizi yıldırmayacaktır, kararlılığımızı sürekli artıracaktır. Bugün mutluyuz, şehidimizin kanı yerde kalmadı. Gerek 5 yıl önce, gerekse bugün sabah Muş Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonda son işbirlikçiler derdest edildi. Yakalandılar, en ağır şekilde cezalandırılacaklar. Bu duygu ve düşünceler içerisinde başta şehidimiz Arslan Kulaksız olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Metanet ve sabırla güzel bir duruş sergileyen ailesini de şükranla anıyorum."

Konuşmanın ardından Kaymakam İlidi ve katılımcılar, saldırının yaşandığı yere gül bıraktı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, kurum amirleri, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı.