Son Dakika Haberleri: Şehit Binbaşı Cesur için anma töreni

Şehit Binbaşı Cesur için anma töreni

7 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerin zırhlı askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur, şehadete erişinin 3'üncü yılında adının verildiği okulda anıldı.

Şehit Binbaşı Cesur için anma töreni, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerin zırhlı askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur, şehadete erişinin 3'üncü yılında adının verildiği okulda anıldı.

Şehit Cesur için Menteşe ilçesinde adını taşıyan okulda düzenlenen anma töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, ardından da Kur'an-ı Kerim okundu.
Şehidin babası Remzi Cesur, 2016'da şehit olan oğlunun adının eğitim gördüğü okulda yaşatılmasından ve etkinliğin düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttükleri proje kapsamında Muğla'daki şehitlerin isimlerinin okullarda yaşatılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından şehit Kıvanç Cesur'un fotoğrafının bulunduğu köşede hazırlanan özel deftere protokol ve öğrenciler duygularını yazdı.

Daha sonra Cesur'un özel eşyalarının bulunduğu "Atatürk ve Şehit Köşesi"ni gezenler duygu dolu anlar yaşadı.
Anma programına, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, şehidin eşi Seda, annesi Zehra ile babası Remzi Cesur ve protokol üyeleri ile davetliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:05 Kaynak: AA
Jandarma, Güncel
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