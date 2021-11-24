Şehit Binbaşı Mete Yıldırım, memleketine uğurlandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın cenazesi, törenle Ankara'ya uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, dün akşam saatlerinde eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit oldu. Şehit Binbaşı Yıldırım'ın cenazesi sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde tören için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.Burada düzenlenen uğurlama törenine; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaytan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, protokol üyeleri ve silah arkadaşları katıldı. Şehit Binbaşı Mete Yıldırım'ın öz geçmişinin okunduğu törende Türk bayrağına sarılı tabutu Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın ettirdiği dua sonrası askerlerin omuzlarında uçağa taşınarak memleketi Ankara'ya gönderildi.