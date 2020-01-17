Şehit Binbaşı Şevket Tombul ile Şehit Teğmen Sinan Bilir memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Binbaşı Şevket Tombul ile Şehit Teğmen Sinan Bilir memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Şehit Binbaşı Şevket Tombul ile Şehit Teğmen Sinan Bilir memleketlerine uğurlandı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul ile Piyade Teğmen Sinan Bilir için Şanlıurfa GAP Havalimanında memleketlerine uğurlama töreni düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul ile Piyade Teğmen Sinan Bilir için Şanlıurfa GAP Havalimanında memleketlerine uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit Binbaşı Şevket Tombul ile Şehit Teğmen Sinan Bilir memleketlerine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:15 Kaynak: AA
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