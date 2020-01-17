Şehit Binbaşı Şevket Tombul ile Şehit Teğmen Sinan Bilir memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul ile Piyade Teğmen Sinan Bilir için Şanlıurfa GAP Havalimanında memleketlerine uğurlama töreni düzenlendi.