Şehit Binbaşı Zafer Akkuş için tören düzenlendi

Bitlis
'te bugün el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma
Binbaşı Zafer Akkuş
için İl Jandarma Komutanlığı önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti
Bitlis Milletvekili Cemal Taşar
, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Alay Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay
, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldılar. Ambulansla Jandarma Alay Komutanlığı önüne getirilen Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Daha sonra özgeçmişi okunan şehit Akkuş için Bitlis Müftüsü M. Faysal Geylani
tarafından dua edildi. Şehidin cenazesi daha sonra memleketi Samsun
'a uğurlanmak üzere ambulansa bırakılarak karayoluyla Muş
Havaalanı'na gönderildi.
(Vahit Olcay/İHA)