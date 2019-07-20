Son Dakika Haberleri: Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

32 dakika önce

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Samsun, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:51 Kaynak: DHA
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