Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
32 dakika önce
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:51 Kaynak: DHA
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş
,memleketi Samsun
'da son yolculuğuna uğurlandı
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