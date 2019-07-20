Son Dakika Haberleri: Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı-AKTUEL
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Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı-AKTUEL

1 saat önce

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı-AKTUEL.

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı-AKTUEL
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı-AKTUEL
Samsun, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:49 Kaynak: DHA
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