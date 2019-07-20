Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı-AKTUEL
1 saat önce
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı-AKTUEL.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:49 Kaynak: DHA
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş
,memleketi Samsun
'da son yolculuğuna uğurlandı-AKTUEL
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı Coğrafi işaretli "yassı semaveri" yapan sadece 2 usta kaldı CHP'li Bekaroğlu'ndan Davutoğlu'na tepki: Sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak? Otomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü