Son Dakika Haberleri: Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken, PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından son...

Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken, PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı
Bitlis, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:19 Kaynak: AA
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