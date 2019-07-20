Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı
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Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken, PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından son...
Bitlis Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:19 Kaynak: AA
'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken, PKK
terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş
'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı CHP'li Bekaroğlu'ndan Davutoğlu'na tepki: Sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak? Otomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü