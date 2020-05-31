Şehit binbaşının kanı yerde kalmadı - Son Dakika

BİTLİS Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kanın yerde kalmadı, rahat uyu Kahraman Binbaşı Zafer Akkuş" açıklamasını yaptı.

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İç güvenlik operasyonları kapsamında dün Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

KANI YERDE KALMADI