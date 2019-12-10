Son Dakika Haberleri: Şehit bomba imha uzmanı Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Şehit bomba imha uzmanı Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit bomba imha uzmanı Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit bomba imha uzmanı Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası cenaze törenine sağlık ekiplerinin eşliğinde gelirken, annesi de ayakta durmakta zorlandı. Kız kardeşlerinin şehit Esra Çevik'in askeri kıyafetlerini giydiği görüldü.


Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Üstçavuş Esra Çevik için Ataköy 5. Kısım Camii'nde


cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede anne Nebahat Gözüaydın, baba Hüseyin Akgül ve kız kardeşleri taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Hüseyin Akgül cenaze törenine sağlık ekiplerinin eşliğinde gelirken, annesi de ayakta durmakta zorlandı. Kız kardeşlerinin şehit Esra Çevik'in askeri kıyafetlerini giydiği görüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen ailesi uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ve alınan helalliğin ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü. - İSTANBUL

Esra Çevik, Şırnak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu
Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık yapıldı, zanlılar serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 23:07:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit bomba imha uzmanı Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]