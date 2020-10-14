Şehit Burak Aydoğan'ın ismi kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

Şehit Burak Aydoğan'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

14.10.2020 10:47
Şehit Burak Aydoğan'ın ismi kütüphanede yaşatılacak, System.String[]

Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu'nda, Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan adına Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından kütüphane açıldı.

Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu'nda, Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan adına Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından kütüphane açıldı.

İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan Burak Aydoğan Kütüphanesinin açılışı Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yahya İsa Koca, Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve şehidin ailesi tarafından gerçekleştirildi.

Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Konya Koordinatörü Mustafa Horoz, "Şu ana kadar 1 tanesi Makedonya olmak üzere Türkiye'de 205 kütüphanemizi kurduk. Ben hem kendi evladımı, hem de yeğenimi şehit verdim. Bu oluşumda yer alarak kendi evlatlarımla birlikte diğer şehitlerimizin de isimlerini gönüllülerimizle birlikte yaşatıyoruz. Topluluğumuza destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, gönüllülerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkan Tutal ise şehitlerin adını yaşatmak için her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bizim için her zaman önemlidir. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çoğu zaman biz de şehitlerimiz adına yapılan proje ve çalışmalara destek oluyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz çalışmanın bu anlamda çok anlamlı ve güzel olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu kütüphanenin öğrencilerimizin gelişmesine ve bilgilerini yenilemelerine büyük katkıları olur."

Kaymakam Erdoğan da kütüphanenin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "İmam Hatip Ortaokulumuzda şehidimizin adına açılan kütüphane, öğrencilerimizin vatan sevgisinin ne kadar önemli olduğunu anımsamalarına vesile olacaktır." diye konuştu.

İmam Hatip, Jandarma, Aydoğan, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Burak Aydoğan'ın ismi kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika


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