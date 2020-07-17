Şehit Burak Derya'nın naaşı memleketine getirildi - Son Dakika

Şehit Burak Derya'nın naaşı memleketine getirildi

Şehit Burak Derya'nın naaşı memleketine getirildi Şehidin naaşını taşıyan uçağın havalimanına inmesiyle birlikte şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu -Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın naaşı Gazipaşa Alanya Havalimanına getirilerek karayoluyla...

Şehit Burak Derya'nın naaşı memleketine getirildi

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Şehidin naaşını taşıyan uçağın havalimanına inmesiyle birlikte şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA - - Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın naaşı Gazipaşa Alanya Havalimanına getirilerek karayoluyla memleketi Anamur'a götürüldü. Şehit polis memuru Burak Derya'nın acı haberi, Anamur ilçesindeki Beyazıt Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı.Van'da yapılan DNA testinden sonra şehidin naaşı ve acılı babasını Özcan Derya'yı taşıyan kargo uçağı gece yarısı Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi. Şehidi annesi Firdevs Derya, kız kardeşi ve yakınlarının yanı sıra Gazipaşa protokol mensupları karşıladı. Şehidin naaşını taşıyan uçağın havalimanına inmesiyle birlikte şehit ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

Polis tören mangasının omuzlarında cenaze nakil aracına taşınan şehidin naaşı Anamur'a götürüldü. Şehidin cenazesi Anamur Otogar Camiinde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Gazipaşa, Van, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehit Burak Derya'nın naaşı memleketine getirildi - Son Dakika
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