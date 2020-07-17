Şehit Burak Derya'nın naaşı memleketine götürüldü
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın naaşı, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na getirilerek karayoluyla memleketi Mersin'in Anamur ilçesine götürüldü.
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın naaşı, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na getirilerek karayoluyla memleketi Mersin'in Anamur ilçesine götürüldü.
Şehit polis memuru Burak Derya'nın acı haberi, Mersin'in Anamur ilçesi Beyazıt Mahallesi'ndeki babaevine ulaşmıştı. Van'da yapılan DNA testinden sonra şehidin naaşı ve acılı babası Özcan Derya'yı taşıyan kargo uçağı, gece yarısı Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi. Şehidi annesi Firdevs Derya, kız kardeşi ve yakınlarının yanı sıra Gazipaşa protokol mensupları karşıladı. Şehidin naaşını taşıyan uçağın havalimanına inmesiyle birlikte şehit ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Polis tören mangasının omuzlarında cenaze nakil aracına taşınan şehidin naaşı Anamur'a götürüldü. Şehidin cenazesi Anamur Otogar Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:42 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Şehit Burak Derya'nın naaşı memleketine götürüldü - Son Dakika
Son Dakika 16:41 Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:43 Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:30 Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım