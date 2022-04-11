İSTANBUL-ŞEHİT BURAK ŞAHİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞEHİT BURAK ŞAHİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

11.04.2022 14:34
İSTANBUL-ŞEHİT BURAK ŞAHİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ADANA'da jandarmaya ait minibüs ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ADANA'da jandarmaya ait minibüs ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir çocuk babası Şahin'in cenazesinde ailesi güçlükle ayakta durabildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde cumartesi günü jandarma minibüsü ile bir otomobil, Mansurlu Kavşağı'nda kafa kafaya çarpıştı. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ile Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Şehit askerlerin cenazeleri dün Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Ailesi Bahçelievler'de yaşayan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in naaşı dün İstanbul'a getirildi. Şehit Şahin için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde yapılan törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sadri Erdil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, askeri erkan ve şehidin ailesi ile yakınları katıldı. Törende şehidin eşi Gizem Şahin ile annesi Merve Şahin ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı aileyi jandarma personeli teselli etti. Şehit Şahin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞEHİT BURAK ŞAHİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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