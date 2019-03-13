Son Dakika Haberleri: Şehit Çakı İçin Köyünde Mevlit Okutuldu

Şehit Çakı İçin Köyünde Mevlit Okutuldu

1 dakika önce

Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı için şehadetinin birinci yılında köyünde mevlit okutuldu.

Şehit Çakı İçin Köyünde Mevlit Okutuldu, System.String[]
Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı için şehadetinin birinci yılında köyünde mevlit okutuldu.

Diyarbakır'da PKK'ya karşı yürütülmekte olan operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı için Beldağı Köyü Camisi'nde düzenlenen mevlit programına ailesi ve köylülerinin yanı sıra Vali Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile Emniyet Müdürü Fahri Bulut da katıldı.

Programda Kadir Çakı başta olmak üzere canlarını feda eden tüm şehitlere dualar edildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:22 Kaynak: İHA

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