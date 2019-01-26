Son Dakika Haberleri: Şehit Çalışkancı İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Çalışkancı İçin Mevlit Okutuldu

47 dakika önce

25 Ocak 2017 tarihinde Suriye'nin El-Bab bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Ordu Fatsalı P. Uzman Çavuş Kerem Çalışkan'ın ruhuna Sahil Büyük Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit Çalışkancı İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
25 Ocak 2017 tarihinde Suriye'nin El-Bab bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Ordu Fatsalı P. Uzman Çavuş Kerem Çalışkan'ın ruhuna Sahil Büyük Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu.

Öğle namazından sonra okutulan mevlide, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlide katılan herkese minnettarlarını sunan şehit babası Ahmet Ali Çalışkancı, "Oğlumuz vatan için şehit oldu. Vatan için canımız feda. Şehadetinin yılında Mevlid-i Şerif okuttuk. Katılan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Mevlidin ardından, konuklara cami avlusunda yemek ikram edildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Ordu, Güncel
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