Şehit Caner Gönyeli Tatbikatı Sona Erdi

Haber: BURCU KAHRİMAN - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ortaklaşa düzenlediği Şehit Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı sona erdi. İki süren tatbikatın bugün deniz safhası icra edildi. Denizdeki tatbikat, KKTC'nin kara sularının dışında ve Türk arama kurtarma bölgesinde yapıldı.

KKTC'deki Şehit Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı bugün denizde devam etti. Sabah 10: 00'da başlayan ve gün boyu devam eden tatbikat yaklaşık 8 sekiz saat sürdü.

Tatbikatın deniz safhasında, önce düzensiz göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile ticari geminin çarpıştığı senaryo canlandırıldı. Çarpışma sonucu gemiler tarafından yardım çağrısı yapılarak tehlike sinyali verildi. Bölgeye iki sahil güvenlik korveti, dört sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik arama kurtarma uçağı ve üç sahil güvenlik helikopteri sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başladı.

Ayrıca Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin (HVAKKM) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın arama kurtarma birlikleri de bölgeye gönderildi. KKTC'nin AKKM ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespit edilen denizdeki kazazedelere, SAR kiti atılarak T çapa ve yüzer sedye yardımıyla kurtarıldı. Kazazedeler, ilk müdahalelerinin yapılması için Sahil Güvenlik'in arama kurtarma gemisine çıkarıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma uçağından da kurtarma botu ve AKİP timi paraşütle denize bırakıldı. Kazazedeler, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarma platformu vasıtasıyla ve KKTC Sahil Güvenlik botu tarafından gemi manevrasıyla eş zamanlı kurtarıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopterleri de denizdeki kazazedeleri dikey ikmal yöntemiyle Sahil Güvenlik'in arama kurtarma gemisine bıraktı.

5 bin fit yükseklikten paraşütle atlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı AKİP timi tarafından da denizden bir kazazede kurtarıldı.

Bu sırada göçmenleri taşıyan kuru yük gemisinin kaçışını engellemek ve durdurmak maksadıyla iki sahil güvenlik botu uyarı anonsları ve önleme manevraları yaptı. ve gemi Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) timi tarafından kontrol altına alındı.

Senaryo gereği yük gemisindeki mürettebatın gemiyi teslim etmemek için yangın çıkarması ile devam eden tatbikatta yangın, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve römorkör yardımıyla söndürüldü.

Deniz safhasının ikinci tatbikat senaryosunda ise bir ticari gemi ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılması ve deniz kirliliğinin yayılmasını önlemeye yönelik bariyer kurulması canlandırıldı. Tanker ve yük gemisinin çarpışması ile tanker üzerinden yardım çağırısı yapıldı.

KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı harekete geçirilerek bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri ile üç sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Helikopterin tespit ettiği iki kazazede, sepet ve hamut yardımıyla kurtarılarak ilk müdahalelerinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldü. Dört kazazedenin denizden kurtarılarak tahliye edilmesiyle tatbikat sona erdi.

Kara ve deniz safhalarının tamamlanmasının ardından tatbikata katılan tüm unsurlar tatbikatı izleyen heyeti selamladı.