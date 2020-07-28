Şehit Caner Mayendağı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Şehit Caner Mayendağı son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze namazı için gelenler Namaz kılınması Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen er Caner Mayendağı son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazı için gelenler
Namaz kılınması
Cenaze namazı kılınması
Cenazenin omuzlara alınması MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen er Caner Mayendağı son yolculuğuna uğurlandı.
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28.07.2020 20:35:10. #1.13#
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